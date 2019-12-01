Nueva ruta C74 fortalece la conectividad en Huimilpan: Cuanalo

Huimilpan, Querétaro, 18 de agosto del 2025.- En atención a las necesidades de movilidad de las y los habitantes de la comunidad de Lagunillas, en el municipio de Huimilpan, el director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), Gerardo Cuanalo Santos, dio el banderazo de salida a la nueva ruta C74, la cual, aseguró, detonará el desarrollo de la región a través de una mayor conectividad con la cabecera municipal y la Zona Metropolitana.

“El sistema Qrobus es el sistema que más está creciendo en todo el país, más pasajeros está teniendo; no solamente eso, es el sistema que más cobertura está generando. Hoy estamos dando la muestra, Jairo está dando la muestra, el gobernador Mauricio Kuri y la Agencia de Movilidad, de que Qrobus sigue ampliando su cobertura”, dijo.

Cuanalo Santos explicó que la llegada de esta nueva ruta es el inicio de una segunda etapa de Qrobus en Huimilpan, misma que traerá beneficios económicos a través de un ahorro directo, más oportunidades laborales y educativas, mayor bienestar, una movilidad moderna, así como la integración de todas las comunidades al sistema.

Exhortó a las y a los huimilpenses a descargar la app Qrobus para sumarse al programa Tarifa Unidos, la tarifa preferente más baja del país, en donde las y los usuarios pagan solamente $2 pesos por viaje y cuentan con transbordo cero; además de poder administrar su saldo, realizar recargas, monitorear las unidades en tiempo real, conocer el origen – destino de las rutas, adquirir su Bono Qrobus (semanal, quincenal o mensual), opinar o reportar sobre el servicio, entre otras cosas.

Durante su intervención el presidente municipal de Huimilpan, Jairo Morales Martínez, agradeció el apoyo de la AMEQ por mejorar la calidad de vida de los habitantes de la demarcación; en este sentido, garantizó que seguirá trabajando en conjunto con la Agencia para consolidar nuevos proyectos que generen progreso a las familias huimilpenses y a sus comunidades.

“Yo espero que este nuevo sistema de transporte cumpla las necesidades que ustedes tienen, esto le va a cambiar la vida a las personas que van a estudiar, que van a trabajar, que van a hacer sus trámites, sus compras y, sobre todo, hoy, no solo beneficia esta ruta a Huimilpan cabecera, beneficia a comunidades cercanas y beneficia en gran medida la comunidad de Lagunillas”, agregó.

La ruta C74 estará a cargo del concesionario Flecha Amarilla, quien es el responsable de cumplir con los objetivos establecidos en el plan operativo, para lo cual empleará unidades tipo Boxer, marca Mercedes Benz, acercando un sistema innovador y digno para todas y todos.

Asimismo, su recorrido se realizará sobre la carretera estatal 400, pasando por la comunidad de La Ceja, hasta la cabecera municipal; el servicio tendrá gratuidad en sus primeros tres días, posteriormente, serán de uso exclusivo mediante el uso de la tarjeta de prepago.