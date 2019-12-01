Nueva Ley de Protección de Datos Personales responde a necesidades actuales: Congreso de Michoacán

Morelia, Michoacán, 16 de abril de 2026.- Con el principal objetivo de garantizar el pleno ejercicio de un derecho humano fundamental, fortalecer la gobernanza pública, armonizar el sistema jurídico estatal con el marco nacional y responder a los desafíos tecnológicos contemporáneos, la 76 Legislatura expidió la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Michoacán.

Fueron las Comisiones de Gobernación y de Derechos Humanos las encargadas del estudio, análisis y dictamen de la homologación de la legislación estatal para garantizar uniformidad en los estándares de protección en todo el territorio nacional, congruencia normativa entre el ámbito federal y local; seguridad jurídica para los sujetos obligados y para la ciudadanía y Prevención de controversias por contradicción normativa.

La nueva legislación establece las atribuciones del órgano garante estatal, dotándolo de autonomía técnica y de gestión, con facultades claras de supervisión y verificación, así como, procedimientos eficaces para la tutela de derechos y coordinación con el Sistema Nacional de Transparencia.

En este sentido, la protección de datos personales estará a cargo de los órganos internos de control o contralorías de las diferentes instituciones públicas estatales, de los tres poderes del estado, y de los organismos autónomos.

Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos personales no serán procedentes, es decir, las autoridades podrán dar tratamiento de datos personales sin consentimiento de la persona titular, en caso que exista una resolución legal; cuando se lesionen los derechos de un tercero; cuando se obstaculicen actuaciones judiciales o administrativas; entre otros.

Asimismo, la nueva normativa establece que serán causas de sanción: el usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar, destruir o inutilizar, total o parcialmente y de manera indebida, datos personales que se encuentren bajo su custodia; y, las sanciones de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos.

Cabe señalar que con la entrada en vigor de la nueva normativa se abroga la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Michoacán de Ocampo, publicada el 13 de noviembre de 2017.