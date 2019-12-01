Nueva Ley de Fiscalización en Michoacán busca fortalecer la transparencia y rendición de cuentas

Nueva Ley de Fiscalización en Michoacán busca fortalecer la transparencia y rendición de cuentas
Autor: Amanda Bautista Rodríguez  / Noventa Grados | Fecha: 8 de Septiembre de 2025 a las 19:56:41
Morelia, Michoacán, a 8 de septiembre del 2025.-El diputado local del Partido del Trabajo, Baltazar Gaona García, informó que la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Congreso local,  
trabajan en una nueva Ley de Fiscalización,  para fortalecer los mecanismos de control sobre el uso de los recursos públicos en el estado.

Detalló que entre los puntos clave de esta nueva ley, destaca la intención de integrar procedimientos claros para dar seguimiento a las observaciones realizadas en las cuentas públicas, evitando que queden sin tratamiento.

"Cuando se hace la entrega-recepción, cuando sale alguna administración y entra otra, a este proceso de entrega-recepción, no hay un proceso de fiscalización en el cual podamos nosotros detectar alguna anomalía. Incluso ha habido ayuntamientos nuevos que entran y hacen un acta de recepción donde ponen varias observaciones, pero nada más se queda en eso", indicó en entrevista el presidente de dicha comisión.

 Agregó, se busca clarificar la obligatoriedad de que todos los entes, incluyendo a los pueblos originarios con autogobierno, entreguen sus informes trimestrales y cuentas públicas directamente al Congreso, disipando dudas existentes.

El petista destacó como relevante en la propuesta  permitir que los alcaldes presenten sus cuentas públicas independientemente de la aprobación del cabildo, con el fin de evitar posibles actos de corrupción o chantaje por parte de los regidores.

"Ahorita se marca, por ejemplo, en los lineamientos que los ayuntamientos tienen que entregar la cuenta pública aprobada por el cabildo, entonces pues los alcaldes se ven preocupados porque hay muchos regidores que no la quieren votar a favor e incluso a veces hasta con la intención de reprobarla",  apuntó.

Asimismo, se contemplan modificaciones en la designación de auditores y se busca dar mayor autonomía al órgano de control de la Auditoría Superior de Michoacán.

Noventa Grados
