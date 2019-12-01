Nueva Ley de Derechos Humanos debe garantizar progresividad en todos los sectores: Brissa Arroyo

Morelia, Michoacán, a 17 de marzo de 2026.- La diputada local Brissa Arroyo, participó en el Parlamento Regional que realizó la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) en el municipio de Zitácuaro, que forma parte de una serie de foros orientados a impulsar una reforma integral a la Ley que rige actualmente este organismo autónomo y que en esta ocasión el tema fue “Erradicación contra la violencia de la mujer”.

La Congresista Local, -Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD (GPPRD) en la 76 Legislatura-, destacó que en una sociedad cada vez más compleja en sus problemáticas se hace necesario adecuar los marcos jurídicos que permitan garantizar y salvaguardar los derechos de todos los sectores, y que la ciudadanía retome la confianza en nuestras instituciones.

Brissa Arroyo, - integrante de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género-, agradeció la invitación a Josué Mejía Pineda, titular de la CEDH y reconoció la apertura para la realización de estos foros en donde se escucha a la ciudadanía, al Poder Legislativo, a la academia, y organizaciones de la sociedad civil que durante muchos años han acompañado la defensa de los derechos humanos.

La legisladora local refirió que desde el Poder Legislativo ha sido impulsora de un Parlamento Abierto y ha llevado iniciativas que son derivadas de la escucha activa, de conocer las problemáticas reales que atraviesa la ciudadanía y que justamente responden a ello.

Por lo que en ese sentido afirmó que: “Por convicción vamos a seguir impulsando aquellas iniciativas que significan la progresividad de nuestros derechos y que fortalecen a la sociedad tal como se ha planteado aquí, un nuevo marco legal, una reforma integral a la Ley de derechos humanos que se convierta en un paraguas que nos proteja a todas y todos”.

Brissa Arroyo ratificó la voluntad de legislar a favor de grupos como mujeres, infancias, adultos mayores, jóvenes, sector migrante, además de abordar temas como el desplazamiento forzado, personas no localizadas y otros más en los que se vulnera los derechos humanos, porque, -mencionó-, “la defensa de los derechos humanos no debe ser retórica, sino acciones concretas”.