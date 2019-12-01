Nueva Corte no será “guiada por el poder o el dinero”, asevera Hugo Aguilar

Ciudad de México, a 1 de septiembre 2025.- El ministro presidente electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, aseveró que dejó en claro que a los nuevos integrantes del Máximo Tribunal no los guiará el poder ni el dinero, sino el servicio al pueblo.

Tengan la seguridad que es una Corte distinta, una Corte diferente a las anteriores, aquí el pensamiento y el corazón no los va a guiar el poder ni el dinero, sino el servicio al pueblo, el servicio a cada uno de ustedes y hoy es una muestra palpable de que hay un compromiso en esa dirección”, expresó el abogado de profesión.

Lo anterior lo declaró el togado durante la “consagración” de los bastones de mando en la Zona Arqueológica de Cuicuilco, en donde agregó que la Corte “será muy distinta a las demás”.

“Quiero decirles que estamos haciendo un equipo importante para arrancar la nueva Suprema Corte con otra visión, con otro espíritu, con otro ánimo”, puntualizó Aguilar Ortiz.

Asimismo, el primer indígena en llegar a la SCJN agradeció a las comunidades originarias por estar presentes en la integración del Máximo Tribunal del país.

“Muchas gracias por estar acá, gracias por venir desde sus comunidades para acompañarnos en este momento importante para cada uno de nosotros y para el País. Estamos iniciando algo nuevo, yo quiero decirles que no sólo somos materia, somos inteligencia y somos espíritu, y por eso, hoy quisimos iniciar nuestras actividades con la guía de nuestras sabias, nuestros sabios”, dijo el ministro presidente electo.