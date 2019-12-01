Nos une un proyecto de transformación: Torres Piña

Morelia, Michoacán, a 16 de noviembre del 2026.- Carlos Torres Piña, coordinador en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Michoacán, reconoció que la unión de las izquierdas en la entidad se da por la unidad en torno a un proyecto de transformación, así como la defensa de la soberanía, y sobre todo de la voz del pueblo.

En conferencia de prensa, el coordinador de la 4T en Michoacán recalcó que la suma de Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), congrega a quienes han formado parte de la lucha histórica de la izquierda desde los años ochentas, y que comenzó, dijo, en esta entidad.

Subrayó que la pluralidad define al proyecto de transformación, así como la lucha y lo que representa seguir con el trabajo en la entidad.

Torres Piña consideró que se trata de un engranaje, el cual habrá de avanzar cuando sus piezas giren en un mismo sentido. “En esta sala hay una sola idea que es la idea de Michoacán”, agregó.