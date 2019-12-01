Nos basamos en la ley, no actuamos a contentillo en asignación de plazas: Bedolla

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 20 de Octubre de 2025 a las 11:56:51

Morelia, Michoacán, a 20 de octubre del 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, aseguró que la asignación de plazas docentes se realizan en base a la ley y no "a contentillo", pues el sistema educativo depende de la normativa federal de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

En conferencia de prensa, el mandatario estatal recalcó que ha costado mucho trabajo ordenar el ámbito educativo estatal, pues hay actores políticos que van "moviendo las aguas" para sacar ganancia, por ello, recalcó que el sistema educativo no puede tratarse como una mafia o estar secuestrado por intereses personales o de grupos sindicales.

"El interés es superior y es el interés superior de la educación de las niñas, niños y jóvenes. Nosotros nos manejamos en base al marco legal que se aprobó en el gobierno del presidente López Obrador".

Ramírez Bedolla enfatizó que el ordenamiento que se ha tenido en su administración ha permitido que haya tres ciclos escolares completos, que el acceso a las normales del estado sea a través del exámen Ceneval, entre otros logros educativos.

Subrayó, no se puede permitir la anarquía en la educación, pues eso llevaría a una sociedad anarquista.

El titular del Ejecutivo estatal apuntó que el Senador Raúl Morón Orozco anunció una iniciativa de ley en temas relacionados, sin embargo, enfatizó que se sujetarán a lo que determine el gobierno federal de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien anunció que se realizará una consulta en todas las escuelas del país, para hacer cambios en el sistema educativo.