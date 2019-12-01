Noroña impugnará resolución del Tribunal de Michoacán por presunta violencia política de género

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Julio de 2026 a las 21:43:00

Ciudad de México, 7 de julio de 2026.- El senador de Gerardo Fernández Noroña informó que impugnará la resolución que determinó que incurrió en violencia política de género contra la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, al considerar que forma parte de una campaña en su contra para desacreditarlo e impedir que aspire a la presidencia de la Mesa Directiva del Senado. El recurso será presentado ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, el legislador afirmó que la resolución forma parte de una campaña en su contra con la intención de hacerlo parecer un “misógino”.

Asimismo, sostuvo que el objetivo es impedir que participe en la elección de la presidencia de la Mesa Directiva del Senado para el próximo año legislativo.

El senador adelantó que llevará el caso ante el Tribunal Electoral Federal para impugnar la resolución emitida por las autoridades electorales de Michoacán.