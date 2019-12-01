Noroña exige liberación de Nicolás Maduro y condena ataque militar de EEUU en Venezuela

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Enero de 2026 a las 10:49:49

Ciudad de México, a 3 de enero 2026.- El senador por Morena, Gerardo Fernández Noroña, condenó “enérgicamente” el operativo militar de Estados Unidos en Venezuela que resultó en la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

Asimismo, exigió la liberación del mandatario venezolano quien, según el presidente estadounidense, Donald Trump, está en camino a Nueva York en un buque destructor.

En ese sentido, aseguró que se trató de una “detención ilegal” y una agresión que rompe con el marco legal internacional.

Además, en un video que compartió en su cuenta oficial de X, el legislador mexicano calificó el operativo como “una intervención militar en toda la regla”.

Asimismo, indicó que, hasta el momento se desconoce el número total de víctimas civiles.

Por último, en la grabación, Fernández Noroña consideró que la acción militar de EEUU es una amenaza para Latinoamérica, puesto que, en el pasado, el líder republicano ha mencionado la posibilidad de realizar operativos de esa índole en países como México y Colombia.