Noroña exige liberación de Nicolás Maduro y condena ataque militar de EEUU en Venezuela

Noroña exige liberación de Nicolás Maduro y condena ataque militar de EEUU en Venezuela
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Enero de 2026 a las 10:49:49
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 3 de enero 2026.- El senador por Morena, Gerardo Fernández Noroña, condenó “enérgicamente” el operativo militar de Estados Unidos en Venezuela que resultó en la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

Asimismo, exigió la liberación del mandatario venezolano quien, según el presidente estadounidense, Donald Trump, está en camino a Nueva York en un buque destructor.

En ese sentido, aseguró que se trató de una “detención ilegal” y una agresión que rompe con el marco legal internacional.

Además, en un video que compartió en su cuenta oficial de X, el legislador mexicano calificó el operativo como “una intervención militar en toda la regla”.

Asimismo, indicó que, hasta el momento se desconoce el número total de víctimas civiles.

Por último, en la grabación, Fernández Noroña consideró que la acción militar de EEUU es una amenaza para Latinoamérica, puesto que, en el pasado, el líder republicano ha mencionado la posibilidad de realizar operativos de esa índole en países como México y Colombia.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Mujer pierde la vida en colapso de casa durante sismo en Acapulco
Michoacán bajo fuego federal: más de 300 detenidos, explosivos y toneladas de estupefacientes aseguradas en 52 días de ofensiva
Enfrentamiento armado entre grupos delictivos durante baile deja tres muertos en Cajeme, Sonora
Cinco imputados, vinculados a proceso penal por tentativa de homicidio contra agentes en Silao
Más información de la categoria
Venezuela será gobernado por EEUU hasta que haya transición, anuncia Trump
Maduro y su esposa se dirigen a Nueva York en buque destructor de EEUU, revela Trump
EEUU acusa formalmente a Maduro y su esposa de 4 cargos federales
Comunidad internacional reacciona a ataque militar de EEUU en Venezuela y captura de Maduro
Comentarios