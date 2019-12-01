Noroña da a conocer sus motivos para pedir licencia en el Senado

Ciudad de México, a 21 de octubre 2025.- El senador por Morena, Gerardo Fernández Noroña dio a conocer el motivo por el cual decidió pedir una licencia en la Cámara Alta del Senado de la República; además de comentó si regresará a su cargo o dejará libre el escaño.

En conferencia de prensa, el legislador federal detalló que el próximo 22 de octubre tomará un vuelo a Palestina y regresará a su labor el próximo 2 de noviembre.

Asimismo, indicó que pudo haber hecho su viaje sin pedir las licencias y simplemente tomar las inasistencias, pero consideró que “hay una observación absoluta sobre su quehacer”.

“Ya los estaba yo emocionando a los de la oposición (…) Me voy mañana en la noche y regreso el 2 de noviembre. Podría no haber pedido licencia, simplemente tener las inasistencias, pero primero lo correcto y como hay una observación absoluta sobre mi quehacer mi legislativa, pues el viaje no es compatible con la atención a las sesiones de la Cámara de Senadores”, puntualizó el senador Fernández Noroña a reporteros.

Por otra parte, apuntó que el viaje será pagado por los Emiratos Árabes Unidos por la solidaridad que ha tenido con Palestina, viaje que ya había pospuesto en agosto.

“Dado que no se ha cumplido el alto al fuego, dado que continúa el genocidio al pueblo palestino, dado que ha vuelto el bloqueo a la ayuda alimentaria y que es muy grave la situación, reprogramamos el viaje y por eso lo haré en estas fechas. Esa es la razón del por qué pido licencia”, refirió el legislador.