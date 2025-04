Normalistas utilizan bienes propiedad de las escuelas para uso personal : Iemsysem

Morelia, Michoacán, a 26 de abril del 2025.- Estudiantes de normales de Michoacán utilizan bienes propiedad de las escuelas formadoras de docentes para uso personal, es el caso de las unidades automotrices, apuntó Mariana Sosa Olmedo, directora del Instituto de Educación Superior y Media Superior del Estado.

Informó que el parque vehicular está destinado para actividades académicas, pero se hace todo lo contrario, “vehículos que los utilizan para realizar actividades totalmente contrarias a lo que es el estudio y a la labor académica…quién está en una camioneta de un lado para otro y no en las aulas como si fuera vehículo personal y no lo es, quién está realizando en las calles otras actividades contrarias a estar estudiando y generando conocimiento y ahora quién está violentando a mujeres porque se oponen a un ingreso paritario en una actividad tan importante como es la educación física", expresó Sosa Olmedo en entrevista telefónica.

La titular del Iemsysem, reconoció que se han enfrentado a situaciones donde los directores de las escuelas formadoras de docentes, no mantienen el control de los bienes cuando es su absoluta responsabilidad.

“Decirte que es algo que estamos trabajando, insistiendo muchísimo con los propios directores y directoras de las normales, es la labor y la obligación de ellos estar al pendiente de todo lo que acontece en sus escuelas, de todo lo que sucede al interior de la escuela y la infraestructura escolar es para el servicio de la escuela, no para el servicio particular de unos cuantos. pero si ha sido complicado porque en muchas ocasiones las directoras o los directores cuando incluso por escrito pedimos información de qué es lo que está sucediendo, de quién tiene las llaves de esos vehículos, de quién utiliza esos vehículos y para qué se utiliza sus vehículos y para qué se utilizan, el propio director o la propia directora, dicen, escapa de nuestras manos, no podemos controlar eso”, apuntó la directora del Instituto de Educación Superior y Media Superior del Estado.

Mariana Sosa lamentó que más tarda en llegar recursos económicos desde la federación para un vehículo que los jóvenes en averiarlo.