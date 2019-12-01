Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 19 de Noviembre de 2026 a las 20:04:03

Morelia, Michoacán, a 19 de noviembre del 2026.- Personal de la Dirección de Educación Media Superior y Superior de Michoacán recuperó en la Normal Superior la mercancía que un grupo de estudiantes habría sustraído de una camioneta repartidora de frituras y la devolvió a la empresa afectada.

El hecho ocurrió en la avenida Periodismo, esquina con Rafael Dávalos, donde una grabación ciudadana captó a seis jóvenes encapuchados cuando bajaban cajas de la camioneta comercial y las cargaban en otra unidad. En el video, una transeúnte incluso les reclama y cuestiona su acción, “no sean así”.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades educativas, personal de la dependencia acudió posteriormente al plantel para recuperar el producto y entregarlo a la compañía. El área jurídica de la empresa presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra quien resulte responsable.

La camioneta en la que habrían trasladado la mercancía es una unidad oficial perteneciente a la Normal Superior de Michoacán, institución dirigida por Benjamín Naranjo Rincón.

En entrevistas anteriores, autoridades del Instituto de Educación Media Superior y Superior han señalado que cada directivo es responsable de supervisar el uso adecuado de los vehículos oficiales.

Al momento se desconoce la sanción que aplicará el IEMSySEM a los estudiantes normalistas.