Normalistas acuerdan no causar más daños durante marcha en Morelia

Normalistas acuerdan no causar más daños durante marcha en Morelia
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2026 a las 18:04:56
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Morelia, Michoacán, a 15 de octubre de 2026.- Estudiantes de la Normal Rural de Tiripetio  acordaron con autoridades de Gobernación no realizar más destrozos, a cambio de que se les permitiera continuar su marcha rumbo al Centro de Morelia.

Durante su paso por la avenida La Huerta, los manifestantes dañaron vidrios de negocios y desprendieron señalética. También se reportaron afectaciones en una oficina del Gobierno del Estado y en paradas del transporte público. No rompieron los cristales de sucursales bancarias.

Un fuerte dispositivo de seguridad acompaña la movilización. Poco más de 100 elementos de la Guardia Civil encabezan el contingente, mientras que otros agentes se desplegaron frente al Palacio de Justicia para vigilar el cumplimiento del acuerdo y prevenir nuevos daños.

El grupo mantiene su intención de avanzar hacia el Centro de la ciudad.

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