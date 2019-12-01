Nora Ruvalcaba solicita reconsiderar nombramiento de María de la Luz Mijangos en la ASF

Ciudad de México, 4 de marzo de 2026.- Desde el Senado de la República, la legisladora de Morena, Nora Ruvalcaba, hizo un llamado a la Cámara de Diputados para que reconsidere la posible designación de María de la Luz Mijangos como titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Durante su intervención en tribuna, Ruvalcaba expresó su desacuerdo con el eventual nombramiento y argumentó que existen antecedentes que deben analizarse con detenimiento antes de tomar una decisión. Señaló que, en su opinión, hubo omisiones en un caso relacionado con el municipio de Aguascalientes, donde se habría contratado un servicio de alto costo que resultó ineficiente.

La senadora sostuvo que dichas irregularidades evidencian prácticas que, a su juicio, reflejan problemas en el desempeño de servidores públicos y ponen en entredicho la transparencia en el manejo de recursos. Por ello, pidió a las y los diputados evaluar a fondo el perfil y la trayectoria de la aspirante antes de emitir su voto.

La designación de la persona titular de la ASF corresponde a la Cámara de Diputados, por lo que el exhorto de la senadora busca influir en el análisis que se realiza en San Lázaro sobre uno de los cargos clave en la fiscalización del gasto público federal.