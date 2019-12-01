Nombran a Lauro Pallares como Fiscal de Asuntos Especiales en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2025 a las 22:40:31

Morelia, Michoacán, a 16 de octubre de 2025.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), entregó el nombramiento a Lauro Pallares Mora, como Fiscal de Asuntos Especiales.

El anuncio lo hizo el Fiscal General Carlos Torres Piña a través de una publicación en sus redes sociales.

Además expresó que con ello seguirán la ruta del fortalecimiento institucional de la Fiscalía General del Estado”.

Cabe resaltar que dicha fiscalía forma parte de la estrategia de modernización de la dependencia, que bajo la dirección de Torres Piña busca reforzar sus áreas de inteligencia, análisis y respuesta táctica ante los desafíos de seguridad en la entidad.

Pallares Mora, es Doctor en Derecho por el Instituto Universitario de Puebla, Campus Morelia.

Se ha desempeñado como Oficial Ministerial “C”, Agente del Ministerio Público de la Federación y es profesor en la Universidad “Vasco de Quiroga”.

Además ha obtenido diversos reconocimientos por la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional, entre ellos:

“Los resultados obtenidos y su eficiencia en las tareas de Procuración de Justicia realizadas en el mes de septiembre del 2021”.

“Destacado ejercicio en la función ministerial en el periodo de enero a septiembre de 2022”.

“Los resultados obtenidos y su eficiencia en las tareas de Procuración de Justicia realizadas en el mes de marzo del 2024”.

“Los resultados obtenidos y su eficiencia en las tareas de Procuración de Justicia realizadas en el mes de octubre del 2024”.

Asimismo, cuenta con varios diplomados, especialidades y cursos, siendo el más reciente el taller “Investigación de Delitos de Drogas Sintéticas: Técnicas de Investigación en la Dark Web y el mundo virtual”, organizado por United States Department of Justice (DOJ), Oficina Internacional para el Desarrollo de Sistemas de Procuración de Justicia (OPDAT).