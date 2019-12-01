Nombra Bedolla a Sergio Pimentel como nuevo rector de la UTM

Nombra Bedolla a Sergio Pimentel como nuevo rector de la UTM
Fecha: 15 de Octubre de 2025 a las 13:31:01
Morelia, Michoacán, 15 de octubre de 2025.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, nombró a Sergio Pimentel Mendoza como nuevo rector de la Universidad Tecnológica de Morelia (UTM), en sustitución de Graciela Andrade García Peláez. 

El mandatario destacó el compromiso de Pimentel Mendoza para continuar con el fortalecimiento del sistema educativo en Michoacán desde esta institución superior de prestigio, reconocida por la calidad de sus programas educativos. 

Por su parte, el nuevo rector asumió el compromiso de desempeñar sus funciones con responsabilidad y vocación de servicio para formar técnicos superiores universitarios, ingenieros y licenciados, para beneficio del sector productivo de la región.

Sergio Pimentel Mendoza es licenciado en Gestión Cultural por la Universidad de Guadalajara. Se ha desempeñado como presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena y director del Sistema Michoacano de Radio y Televisión (SMRTV).

Noventa Grados
