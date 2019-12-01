Nombra Bedolla a Gabriela Molina Díaz como directora General de Ceconexpo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2026 a las 19:10:26

Morelia, Michoacán, 2 de octubre de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla designó a Gabriela Molina Díaz como nueva directora General del Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia, quien hasta la fecha se desempeñaba como coordinadora General de Relaciones Públicas, Protocolo y Giras en el Gobierno de Michoacán.

Ramírez Bedolla, destacó la trayectoria de Gabriela Molina, así como su compromiso institucional y experiencia que abonarán a fortalecer el recinto para el encuentro de la cultura y el sano esparcimiento.

Por su parte, Gabriela Molina Díaz, asumió el compromiso y la encomienda de desempeñar sus funciones con responsabilidad y honestidad para preservar el espacio público en beneficio de las y los michoacanos.

Gabriela Elizabeth Molina Díaz estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Vasco de Quiroga, trabajó como coordinadora General de Relaciones Públicas, Protocolo y Giras en el Gobierno de Michoacán.

Además se desempeñó como encargada de gestión de la comunicación interna en la agencia Zoo Comunicación de 2016 a 2017, laboró como coeditora web y community manager en el periódico Provincia de 2012 a 2013 y realizó labores de periodista y conductora deportiva en Tv Azteca Michoacán de 2010 a 2011.