No tenemos que politizar el tema de Uruapan: Mauricio Kuri

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 4 de noviembre de 2025.- El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, llamó a la ciudadanía y actores políticos a no politizar el ataque armando donde lamentablemente murió el presidente municipal de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, el pasado sábado 1 de noviembre.

Ante esta situación, Kuri González reprochó el lamentable hecho, aunque mencionó que en Querétaro se cuenta con la coordinación permanente en entre los tres niveles de gobierno en materia de seguridad.

“No quisiera politizar el tema por que a habido aciertos y desacierto en los gobiernos, los gobiernos no somos perfectos, sin embargo creo que no son momentos de convicciones, son momentos de responsabilidades, y cuando nos toca momentos de ser ejecutivos nos toca actuar en consecuencia y asumir la responsabilidad.

Explicó que en materia de seguridad, en la entidad se trabaja todos los días, por lo que se espera que los resultados sigan siendo favorables para Querétaro, debido a la coordinación que se tiene con las distintas corporaciones en esta materia.

“Nuestra primera responsabilidad como Estado es garantizar la seguridad y la paz de los ciudadanos, así como la protección de su patrimonio (…), los resultados nos dicen que vamos en el camino correcto, aunque no podemos cantar victoria, todos los días tenemos una buena relación con la federación, con la Guardia Nacional, con el Ejército, con la Secretaría de Seguiridad Ciudadana del pais”.