No somos sus papás para andar detrás de la gente que está tomando: Eric Gudiño

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 10 de noviembre de 2025.- El titular de la Secretaría de Gobierno del estado de Querétaro, Eric Gudiño Torres reconoció que la función de las autoridades es el fomentar y generar políticas públicas para concientizar sobre el consumo de bebidas embriagantes para reducir los accidentes mortales provocados por conductores en estado de ebriedad.

Explicó que las autoridades pueden generar programas y estrategias para el fomento de una cultura responsable en el consumo de alcohol, aunque no tienen injerencia en las decisiones personales de cada individuo, esto después de ser cuestionado sobre un accidente el pasado fin de semana en Paseo de República, donde un masculino perdió la vida, y el presunto conductor huyó del lugar de los hechos.

“Es un tema cultural, tampoco somos papás ni vamos a andar detrás de la gente que está tomando, nosotros seguimos trabajando con la juventud en las universidades, haciendo conciencia en bares y antros, pero sí debemos generar conciencia, consumir alcohol de forma irresponsable puede afectar a terceros”, dijo.

Reconoció que se mantienen operativos en bares, antros, cantinas y espectáculos en todo el estado, con la finalidad de que se dé cumplimento a los horarios de cierre establecidos por norma, los cuales se mantendrán especialmente en estas fechas que hay eventos masivos por fiestas patronales.

“Hasta ahorita no tengo reporte de algún cierre por incumplimiento de horario, los municipios llevan los cierres permanentes, sobre todo el de Querétaro, donde existen más establecimientos, pero no ha habido ningún reporte reciente, la semana pasada en San Juan del Río se clausuró un after, unos jóvenes quisieron hacer una fiesta”.

Destacó que se sigue trabajando para mejorar y establecer convenios con loas autoridades de los 18 municipios en torno al Decálogo presentado el pasado 25 de julio.