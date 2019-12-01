No sean cómplices de un gobernador omiso ante la violencia, dice Memo Valencia a diputados

Morelia, Michoacán, a 15 de abril de 2026.- Desde el Pleno del Congreso del Estado, llamó el diputado priista Memo Valencia, a las y los legisladores a no ser cómplices de un gobernador omiso ante la violencia que provocan grupos criminales en Michoacán.

Indicó que, por esta omisión del mandatario estatal, se han registrado crímenes como el de Roberto Chávez, ambientalista de Villa Madero.

"Por mucho que el gobernador sea de un partido político, no le quita responsabilidad y que sus compañeros de partido no digan nada, no los hace buenos compañeros de partido, los hace cómplices", recalcó.

Memo Valencia insistió en que "aquí debemos todos de asumir la responsabilidad que nos toca. Vean el desprecio con el que los tratan a ustedes mismos, compañeras y compañeros legisladores de Morena, la soberbia y la arrogancia con la que se conduce el titular del Poder Ejecutivo", dijo.

El dirigente estatal del PRI, les recordó a sus pares que "somos representantes del pueblo, no representantes de los intereses políticos de unas cuantas personas, y hoy el pueblo está bajo el yugo del crimen organizado y debemos hacer algo, es nuestra obligación constitucional".

Recordó que estar del lado del pueblo, no solo es legislar, sino también exigir a las autoridades el cumplimiento de su responsabilidad constitucional de brindar seguridad a todos, sin distingos partidistas.

Expuso como ejemplo, que los integrantes de los Comités de Defensa Ambiental de Madero, Acuitzio y el sur de Morelia, entre ellos, Roberto Chávez, acudieron más de una decena de ocasiones a la Tribuna del Pueblo a solicitar intervención federal y del Estado para frenar delitos ambientales y amenazas de muerte, por parte de dos grupos criminales que asolan sus comunidades, pero no han tenido respuesta alguna, solo la persecución y la muerte.



"Yo los invito, pues, a que vayamos a legislar, no por intereses de las cúpulas de los partidos políticos, por los intereses del pueblo, ese que vive con miedo, que tiene hambre y sed de justicia, ese pueblo de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley, quienes deberíamos de servirle. Y esa es frase de Luis Donaldo Colosio, no mía, pero acudo a esta tribuna para recordarlo y decirles que tenemos la oportunidad de hacer algo", finalizó.