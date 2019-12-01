No se va permitir ningún daño ecológico por construcción del tren México-Querétaro: Mauricio Kuri

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 27 de Octubre de 2025 a las 18:04:55

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 27 de octubre de 2025.- El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, aseveró que por la construcción del tren México-Querétaro no se va permitir ningún daño ecológico en las zonas por donde tenga que pasar la infraestructura ferrería, así como por la instalación de las estaciones para el mismo.

Destacó que el proyecto ferroviario respetará al medio ambiente y se priorizará la movilidad pública, motivo por el cual se le pedirá a la federación el proyecto técnico y de impacto ambiental para conocer todos los detalles del mismo.

“Estamos revisando con la Secretaría de Infraestructura y con el gobierno federal todos los aspectos técnicos y ambientales; no se va a permitir ningún daño ecológico ni se va a hacer nada que afecte la calidad de vida de los queretanos”, dijo.

Ante los planteamientos sobre la complejidad de la zona, aledaña a la antigua estación del tren, en el centro de la capital queretana, Mauricio Kuri explicó que el proyecto de la estación La Corregidora tiene como objetivo fortalecer el transporte público y reducir el uso del automóvil, en especial para quienes diariamente se trasladan hacia el municipio de Querétaro.

Aclaró que la planeación contempla un modelo de movilidad integral que conectará distintos sistemas de transporte para evitar congestionamientos y emisiones contaminantes.

“El enfoque es claro, queremos más transporte público, más eficiencia y menos contaminación, la obra se hará bien o no se hará”.