No se descarta ninguna línea de investigación, afirma Bedolla sobre posible crimen político contra Manzo

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2025 a las 12:45:14

Morelia, Michoacán, a 10 de noviembre del 2025.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, aseguró que ninguna línea de investigación puede descartarse, sobre el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, perpetrado el pasado sábado 01 de noviembre en un evento público; enfatizó que la Fiscalía General del Estado (FGE) es la encargada de llevar la investigación.

Cuestionado por la prensa si se podría tratar de un crimen político, el mandatario estatal subrayó que ninguna línea de investigación es descartada, pues se requiere esclarecer desde si falló el esquema de seguridad que tenía el edil, hasta si hay alguien detrás del mismo.

Agregó que desde el homicidio ha circulado demasiada información falsa en redes sociales e incluso en medios de comunicación, desde datos sin confirmar hasta fake news.

Enfatizó que hay seguridad de que está implicado el crimen organizado en el homicidio, sin embargo, es fundamental que se pueda conocer la motivación de este delito y cuál de los grupos de la delincuencia está implicado.

Ramírez Bedolla comentó que se investiga por qué el homicida material fue abatido, pues se había podido asegurar, un momento después le disparan y terminan con su vida; agregó que la Fiscalía General del Estado trabaja en colaboración con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del gobierno federal para esclarecer los hechos.