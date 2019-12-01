No podemos normalizar el miedo, no podemos estar de rodillas: Alfonso Martínez Alcázar

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Marzo de 2026 a las 19:37:03

La Piedad, Michoacán; 21 de marzo de 2026.- Bajo la premisa de que somos más los que amamos a Michoacán Alfonso Martínez Alcázar, hizo un llamado a las y los michoacanos a no normalizar el miedo porque este nos puede paralizar.

Ante cientos de piedadenses Alfonso Martínez Alcázar remarcó que Michoacán tiene todo para salir adelante. Es el estado más rico del país, con flora, fauna, bosque, ríos, lagos, playa y el principal puerto del pacifico.

Alfonso Martínez Alcázar, estuvo en La Piedad donde escuchó a productores, líderes sociales, hombres y mujeres quienes expusieron diferentes demandas coincidiendo en la inseguridad que prevalece en el país.

Reprobaron la falta de apoyos al campo, el incremento desmedido del diésel y la gasolina, y el aniquilamiento al sistema de salud donde puede pasar un año antes de que te reciba un especialista.

En este contexto, Alfonso Martínez Alcázar, quien fue recibido por la diputada, Vanessa Caratachea, llamó a cerrar filas por Michoacán, a levantar la voz porque los buenos somos más. "Este levantamiento -dijo- ya comenzó y tenemos que organizarnos, tenemos que comunicarnos y tenemos que levantar la voz y nuestras ideas, y no podemos normalizar el miedo, porque el miedo nos puede paralizar, ya nos paralizó durante mucho tiempo. No podemos estar de rodillas.

Somos más, somos más los que queremos la paz, somos más los que lo queremos hacer bien, somos más los que amamos a Michoacán.

Cuando caminamos juntos no hay nada que nos detenga: Samuel Hidalgo

En esta tierra, el alcalde del lugar Samuel Hidalgo dio la bienvenida a Alfonso Martínez Alcázar, a quien le expresó su apoyo para construir juntos un mejor país. "Nos llena de esperanza saber que vienen tiempos mejores para Michoacán”, dijo.

Samuel Hidalgo puntualizó que en este levantamiento cabemos todos: el que siembra la tierra, el que la trabaja, el que sueña, la que lucha y quienes vienen con ganas de salir adelante.

"Porque cuando caminamos juntos, no hay obstáculo que nos detenga. ¡Juntos nos levantamos!", subrayó.