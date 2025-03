No me fijo tanto en el pasado de las personas, sino en el futuro que podemos construir juntos: Máynez

Colón, Querétaro, a 4 de marzo de 2025.- Anteriormente no existía Movimiento Ciudadano como partido político por eso era imposible que llegaran personas con antecedentes de otro instituto político, aseguró Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional del partido naranja, quien fue cuestionado sobre el hecho de que este instituto político esté sumando a perfiles que militaron en otra institución como el caso de Paul Ospital Carrera, quien dejó la militancia del Partido Revolucionario Institucional (PRI), para sumarse a la filas de MC.

“Normalmente eso es una situación, porque Movimiento Ciudadano antes no existía como alternativa y era imposible que llegaran personas que tenían otros antecedentes. Yo no me fijo tanto en el pasado de las personas, sino en el futuro que podemos construir juntos, y creo que evidentemente, tenemos que reservarnos el derecho de admisión de personas señaladas por actos de corrupción, personas señaladas por actos indebidos, pero tenemos que ser muy inteligentes para sumar personas de distintos orígenes para construir una opción y una alternativa”.

Entrevistado en el municipio de Colón, donde acompañó al alcalde Gaspar Trueba Moncada en la presentación del Plan de Obra Municipal 2024-2027, el ex candidato presidencial, aseguró que ya han rechazado a varios perfiles que no cumplían con el perfil para formar parte de las filas de MC.

“Ya hemos rechazado a varios perfiles, pero me fijo más en lo positivo; las puertas se abren para que lleguen personas, pero también para que se vayan quienes no quieran estar”.