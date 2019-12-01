¡No más espera en el tráfico! El paso vial de Policía y Tránsito tiene un 80 % de avance

¡No más espera en el tráfico! El paso vial de Policía y Tránsito tiene un 80 % de avance
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Marzo de 2026 a las 11:44:49
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Morelia, Michoacán, 22 de marzo de 2026.- Para agilizar el flujo de 79 mil vehículos diarios y eliminar esperas de hasta 20 minutos por el paso del tren, la construcción del paso superior ferroviario Independencia, a la altura de Policía y Tránsito, ya presenta un 80 por ciento de avance. Con la conclusión del montaje de las 64 trabes de concreto, la obra entra en su etapa final para liberar la circulación en el menor tiempo posible.

El secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez, puntualizó que se mantiene un ritmo de trabajo de día y noche para concluir esta estructura estratégica, la cual transformará la movilidad en una de las zonas con mayor carga vehicular de la capital michoacana.

El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) destacó que la estructura superior contará con cuatro carriles en ambos lados, mientras que a nivel tendrá 2 por sentido lo que permitirá un adecuado tránsito vehicular. La modernización de la zona eliminará los "cuellos de botella" y el semáforo a la altura de la Pepsi, agilizando el paso de 250 mil habitantes. 

Más allá de la solución vial, el proyecto transforma el entorno con la creación de un nuevo espacio público con el bajopuente, que contará con áreas que incluyen un skatepark, juegos infantiles, gimnasio al aire libre y una plazoleta, convirtiendo una zona de tránsito en un punto de encuentro para las familias.

Para asegurar una movilidad universal, también se contemplan cruces seguros y guías podotáctiles destinados a beneficiar a peatones y personas con discapacidad. Estas adecuaciones garantizan que la obra no solo sea eficiente para los vehículos, sino también accesible y segura para todos los sectores de la población.

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