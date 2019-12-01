“No más deuda”, un antes y un después para las y los michoacanos: Giulianna Bugarini

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Febrero de 2026 a las 19:30:31

Morelia, Michoacán, a 17 de febrero de 2026.- Tras la aprobación de la reforma constitucional “No Más Deuda en Michoacán”, impulsada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, la diputada Giulianna Bugarini afirmó que esta decisión marca un antes y un después para el desarrollo de Morelia y de todos los municipios del estado.

La legisladora explicó que durante los últimos tres años Michoacán destinó cerca de 20 mil millones de pesos al pago de deuda heredada, recursos públicos que no pudieron invertirse directamente en más escuelas, hospitales, vialidades o servicios básicos.

“Veinte mil millones de pesos es muchísimo dinero. Para Morelia significa más calles rehabilitadas, mejor alumbrado, más espacios públicos dignos, escuelas en mejores condiciones y hospitales mejor equipados. No es que antes no se hicieran obras; es que ahora podremos hacer más, porque sin deuda el presupuesto sí alcanza”, sostuvo.

Giulianna Bugarini destacó que la reforma establece que ningún gobierno estatal podrá contratar deuda que se pague después de que concluya su mandato, poniendo fin a una práctica que comprometía a futuras generaciones.

Subrayó que esta medida no frena el desarrollo, sino que lo fortalece. Actualmente, el estado ejecuta más de 11 mil 500 millones de pesos en obras bajo esquemas multianuales, con más del 60 por ciento ya cubierto, demostrando que sí es posible invertir en infraestructura sin hipotecar el futuro.

Por su parte, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla señaló que esta reforma consolida un modelo de administración responsable. “Hoy Michoacán demuestra que se puede construir, invertir y transformar sin dejar deudas a quienes vienen después”, expresó.

Finalmente, la diputada afirmó que la disciplina financiera es clave para que Morelia avance con orden y visión social. “Cuando el dinero del pueblo se cuida, alcanza para más. Y Morelia merece más obras, mejores servicios y un futuro sin cargas financieras”, concluyó.