No hubo huelga en La Comer de Querétaro: Liliana San Martín 

Querétaro, Querétaro, a 17 de febrero de 2026.- La secretaria del Trabajo en el estado de Querétaro, Liliana San Martín Castillo, informó que no se registró un estallamiento formal de huelga en una revisión contractual reciente en los establecimientos de La Comer, aunque el pasado 13 de febrero se colgaron banderas rojinegras en los accesos a estas tiendas.

Explicó que después la revisión contractual, se llegó al acuerdo para el incremento salarial del 7.5 por ciento, además de otros beneficios en distintas prestaciones de los trabajadores.

“No hubo, como tal, un estallamiento. Hay que precisar muy puntualmente en qué consiste un estallamiento y uno de los propósitos es parar las labores cuando no hay un arreglo entre las dos partes, y eso no aconteció”, dijo.

Mencionó que para que exista formalmente una huelga, es indispensable que el órgano jurisdiccional se constituya en el centro de trabajo y declare el estallamiento, además de que se registre una parálisis total de actividades.

“Para que se pueda dar esa condición, uno de los requisitos legales es que el órgano jurisdiccional se constituya en cada uno de los centros laborales y se declare como tal ese estallamiento, y eso nunca aconteció; tampoco hubo una parálisis del 100 por ciento de las actividades”,.

Indicó que, a la hora señalada para el posible estallamiento, las partes se encontraban ante el juzgado laboral realizando avances en la negociación, la cual concluyó ese mismo día con un acuerdo.

“A las 12 horas, las partes se encontraban ante el juzgado laboral haciendo algunos avances y se cerró esta negociación con un 7.5 por ciento directo al salario y con incrementos en diversas prestaciones”.