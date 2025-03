No hay revancha política contra Aureoles: Bedolla

Morelia, Michoacán, a 3 de marzo del 2025.- Tras la difusión de la orden de aprehensión contra el ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, y la detención de cuatro de sus ex funcionarios, el gobernador actual, Alfredo Ramírez Bedolla, aseguró que no se trata de una revancha política en contra del ex mandatario.

En conferencia de prensa, el titular del ejecutivo manifestó que se trata de cumplir con el mandato popular de hacer justicia por los casos de presunta corrupción que se registraron en el gobierno silvanista; subrayó que la Contraloría del Estado está haciendo su trabajo al investigar dichos casos.

“Sólo hay un tema (importante para) todas las michoacanas y los michoacanos, quieren justicia y que no haya impunidad; sí, eso es lo que nos exigen, y eso es para lo que trabajamos”, expresó el mandatario.

Ramírez Bedolla reiteró que no se trata de temas políticos, pues Aureoles Conejo hizo campaña libremente en 2024 para competir por una diputación federal por el distrito de Zitácuaro; enfatizó que es ahora cuando la Fiscalía General de la República (FGR) emite la orden de aprehensión al considerar que el caso es sólido.

“En 2024 el ex gobernador hizo campaña libremente para diputado, yo nunca me referí a él, ni mucho menos, él hizo su campaña, perdió abrumadoramente en Zitácuaro”.