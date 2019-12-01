No hay nada más poderoso que la fuerza del Estado: Alfonso Martínez Alcázar

No hay nada más poderoso que la fuerza del Estado: Alfonso Martínez Alcázar
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Febrero de 2026 a las 13:52:49
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán; 23 de febrero de 2026.- El Presidente Municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, destacó que no hay nada más poderoso que la fuerza del Estado y eso quedó demostrado este domingo durante el operativo realizado en el estado de Jalisco para detener a un líder delincuencial.

Al dirigir un mensaje desde las instalaciones del Centro Administrativo de Morelia, -donde se laboró de manera normal- el edil reconoció la actuación del Ejército Mexicano y de las fuerzas del orden que participaron en este operativo. Además, envió sus condolencias a los elementos caídos en el cumplimiento de su deber.

La coordinación, destacó, fue fundamental para lograr el éxito. Ante los medios de comunicación precisó que se mantuvo comunicación directa desde temprana hora con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y el fiscal general Carlos Torres Piña para, desde el ámbito de competencia municipal apoyar el operativo.

Asimismo, informó que se blindaron los accesos a Morelia, se desplegó a todos los elementos de Policía Morelia quienes no dudaron en atender el llamado; fue así que los recorridos de prevención y vigilancia se reforzaron en la zona urbana y rural de la capital michoacana, con especial atención a las entradas de la ciudad.

Acompañado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Pablo Alarcón Olmedo y el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, el Presidente Municipal subrayó que el mensaje que debe permear a nivel nacional es que no hay nada más poderoso que la fuerza del Estado y eso quedó patente con la colaboración con la Federación, el Gobierno Estado y Policía Municipal.

El Presidente Municipal mencionó que la capital se encuentra en orden y en paz, por ello llamó a retomar las actividades normales y seguir adelante cada uno en nuestros puestos de trabajo y tareas diarias.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Cae "El Piter", presunto jefe de plaza de organización criminal de Jalisco en Acapulco
Aficionado muere tras riña al término de un partido; alcalde ofrece apoyo y autoridades investigan
Mantiene la GC blindadas las 13 regiones del estado: SSP
Más de mil turistas pasan la noche en el Zoo de Guadalajara por hechos violentos tras abatimiento de "El Mencho"
Más información de la categoria
Cae "El Piter", presunto jefe de plaza de organización criminal de Jalisco en Acapulco
Abaten a "El Tuli", hombre de confianza de "El Mencho"; era el encargado de la ofensiva contra autoridades
"Continúan los hechos de violencia": padre Gilberto Vergara denuncia persistencia del caos en Aguililla
Ratifican identidad del cuerpo de "El Mencho" y otros criminales abatidos en Tapalpa; Harfuch explica qué harán con sus restos
Comentarios