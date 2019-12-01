No hay medicina y las que hay son piratas: Martín Arango

Querétaro, Querétaro, a 14 de abril de 2026.- Martín Arango García, presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Querétaro, advirtió sobre los riesgos de incorporar al estado al sistema IMSS-Bienestar, luego de que salió a la luz la compra y distribución de medicamentos oncológicos falsificados en instituciones públicas federales; hechos que confirman una grave crisis en el sistema de salud operado por Morena, que pone en riesgo la vida de miles de pacientes.

“Hoy no solo hablamos de que no hay medicinas, sino que ahora hablamos de que las que hay, son de mentira, son piratas y lejos de ser un problema aislado, se trata de una red de negligencia y corrupción que ha afectado directamente a pacientes con cáncer en diversas instituciones del país”.

Cuestionó la lógica del Gobierno Federal al permitir la participación de proveedores vinculados con irregularidades. “Mientras en el resto del mundo la falsificación de medicamentos es un desafío que se combate, aquí, el cártel de Morena decidió que era una gran idea invitar a los falsificadores a la mesa de contrataciones”.

Añadió que, entre 2022 y marzo de 2026, pacientes del IMSS-Bienestar y del ISSSTE enfrentaron no solo el cáncer, sino también “la negligencia, la corrupción y la indiferencia” de las autoridades federales.

Enfatizó que Querétaro no debe sumarse a un modelo que ha fallado en garantizar lo más básico: la salud y la vida. “Y así quieren que Querétaro se sume a su farmacia de la impunidad”, expresó, al recordar que existen múltiples casos documentados en distintas entidades del país, sin que hasta ahora haya responsables sancionados de manera ejemplar.

Reiteró que en Querétaro la prioridad es cuidar a las personas, por lo que hizo un llamado a no permitir que la corrupción del sistema federal ponga en riesgo a las familias queretanas.

“Porque mientras a nivel federal normalizan la negligencia, la corrupción, la crueldad, en Querétaro los gobiernos del PAN sabemos que gobernar bien es cuidar. Cuidar la salud, cuidar la vida, cuidar la dignidad de las personas. Y eso es Cuidar Querétaro, no justificar lo injustificable y no permitir que la corrupción ponga en riesgo lo más valioso que tenemos”, dijo al refrendar el compromiso del PAN para seguir defendiendo un sistema de salud digno y seguro para todas y todos.