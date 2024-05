No hay manera que “Chepe” no sea alcalde: Jorge Romero

Corregidora, Querétaro, 03 de mayo de 2024.- Jorge Romero, coordinador del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados, dio el espaldarazo a Josué “Chepe” Guerrero Trápala, candidato a la alcaldía de Corregidora por ese instituto político.

Aseveró que no hay modo en que el ex secretario particular de Mauricio Kuri González no se convierta en presidente municipal.

“Miren yo no le voy a decir que estoy acompañando al candidato, yo estoy acompañando al próximo alcalde, no hay manera de que no lo sea, por eso es bien importante este recorrido porque va a escuchar el próximo alcalde a toda la gente de aquí de Corregidora”.

En su visita por Querétaro, el legislador federal resaltó la importancia de que el estado se mantenga seguro, cómo también el municipio de Corregidora consideró que con Josué Guerrero se puede tener una demarcación segura; calificó a la entidad como un oasis a diferencia de otros lados del país.

Romero acompañó a Josué Guerrero en un recorrido en el mercado de El Pueblito; el abanderado panista se siente agradecido con la visita del líder panista; consideró que significa mucho este espaldarazo desde lo federal y da muestra del respaldo que tiene en desde el Comité Nacional del PAN.