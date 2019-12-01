No hay chinches en las prepas de la UAQ: Anghellus Medina

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2025 a las 21:20:40

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 28 de octubre de 2025.- El director de la Escuela de Bachilleres de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Anghellus Medina López informó que tras la fumigación realizada en las Preparatorias Sur y Norte, no se detectó la presencia de chinches, como se había señalado en redes sociales.

Mencionó que, aunque se decidió realizar una fumigación preventiva, los reportes oficiales confirmaron que no había evidencia de infestación.

“Chinches no hubo en ningún momento, porque no es lo que nos dice Protección Civil, no es un insecto que pueda reproducirse en nuestros espacios. Esos son insectos nocturnos, por lo que son fotofóbicos, es decir, no pueden estar a la luz del día”, dijo.

Destacó que la institución mantiene un programa de fumigación cada seis meses y que, ante los rumores, se optó por reforzar el procedimiento con los proveedores para garantizar la inocuidad de las instalaciones.

“El día jueves se fumigó de inmediato en los dos planteles, con una semana de diferencia, pero en ningún momento se detectaron insectos que representaran una plaga; únicamente algunos ejemplares comunes como arañas o cucarachas, que suelen aparecer por la temporada de lluvias”.

Subrayó que la decisión de desalojar a los alumnos fue preventiva, con el propósito de evitar alarma entre la comunidad universitaria y priorizar la seguridad del estudiantado.