No habrá improvisaciones en la elección del próximo Fiscal de Michoacán: Baltazar Gaona

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2026 a las 19:59:51

Morelia, Michoacán, a 1 de octubre de 2026.- El Congreso del Estado deberá conducir con responsabilidad, transparencia y estricto apego a la Constitución el procedimiento para elegir a quien ocupe la titularidad de la Fiscalía General del Estado, señaló el diputado Baltazar Gaona García.

Luego de que se aprobó la renuncia de Carlos Torres Piña a la Fiscalía General del Estado, el presidente de la Mesa Directiva explicó que el procedimiento contempla una convocatoria pública y la integración, por parte del Congreso, de una lista de diez personas que cumplan con los requisitos establecidos en la Constitución.

Posteriormente, dicha lista será enviada al Poder Ejecutivo, que contará con hasta diez días para integrar una terna y remitirla al Congreso del Estado.

“La Fiscalía es una institución fundamental para garantizar el acceso a la justicia. Este procedimiento debe realizarse con responsabilidad, transparencia y respetando cada una de las etapas que marca nuestra Constitución”, afirmó Baltazar Gaona.

Una vez recibida la terna, corresponderá al Congreso elegir a la persona titular de la Fiscalía mediante el voto de las dos terceras partes de sus integrantes.

Gaona García aclaró que los 90 días previstos en la Constitución corresponden a la anticipación de la convocatoria cuando se aproxima el término ordinario del encargo, y no representan un periodo obligatorio de espera para realizar la elección.

Asimismo, recordó que las personas aspirantes deberán cumplir requisitos como tener al menos 35 años de edad, residencia mínima de tres años en Michoacán y diez años de ejercicio profesional, además de contar con licenciatura en Derecho.

“Michoacán necesita certeza y una Fiscalía fuerte. Desde el Congreso haremos la parte que nos corresponde con seriedad, legalidad y de cara a la sociedad, para que la institución pueda responder a la exigencia de justicia de las y los michoacanos”, concluyó Baltazar Gaona.