“No existen perros de la calle, sino dueños irresponsables”: Juan Carlos Barragán en Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Febrero de 2026 a las 16:52:29

Morelia, Michoacán, a 28 de febrero de 2026.- En el marco del Día Mundial de la Esterilización Animal, el diputado Juan Carlos Barragán recordó que esterilizar a perros y gatos es un acto de responsabilidad, amor y bienestar que ayuda a prevenir el abandono, mejorar la salud de los animales de compañía y reducir la sobrepoblación en calles y colonias.

El legislador destacó que, a través de las Casas de Atención Ciudadana Mano a Mano, se mantiene disponible el servicio de esterilización a bajo costo, acercando opciones accesibles para las familias morelianas comprometidas con el cuidado responsable de sus mascotas.

“Esterilizar es cuidar, prevenir y proteger. Cuando atendemos a nuestros animales de compañía también cuidamos la salud pública y fortalecemos una convivencia más responsable en nuestra comunidad”, señaló Barragán.

La Casa de Atención Ciudadana, se ubica en la calle Allende #1239, Centro Histórico de Morelia y pueden agendar al 443 327 4593.

Costos del servicio:

Felinos

* Machos: $250

* Hembras: $350

Caninos Machos

* 1 a 9.9 kg: $300

* 10 a 19.9 kg: $400

* 20 a 29 kg: $500

* 30 a 35 kg: $600

Caninos Hembras

* 1 a 9.9 kg: $400

* 10 a 19.9 kg: $500

* 20 a 29 kg: $650

* 30 a 35 kg: $750