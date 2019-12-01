"No es nuestro problema si no le informaron": PRD responde a Morena sobre alianzas

Morelia, Michoacán, a 3 de septiembre de 2025.- Octavio Ocampo Córdova, dirigente estatal del PRD, desestimó las declaraciones de Luisa María Alcalde Luján, líder estatal de Morena, quien descartó la posibilidad de conformar alianzas entre los partidos guinda y amarillo.

Recordó la integración de la senadora Araceli Saucedo al grupo parlamentario de Morena, acuerdos que, dijo, tomaron con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y no con esta "muchacha".

"Fue a través de un gran análisis y una decisión colectiva, no una decisión personal, y fue una decisión que platicamos con la presidenta de México y no con esta muchacha. Lo platicamos con la presidenta y si la presidenta no le ha dicho ni le ha informado, pues no es nuestro problema, que vaya y que le pregunte a la presidenta cuál fue la plática y qué platicamos respecto a la incorporación de dos senadores", comentó en rueda de prensa el también diputado local, quien dijo que a Luisa María Alcalde no se le debe olvidar que obtuvo cargos gracias al PRD.

Ocampo Córdova manifestó que se están fortaleciendo como partido y, por el momento, no están atendiendo temas de alianzas. El representante estatal del PRD-M aprovechó para responsabilizar al PAN de perder su registro.

"No tuvimos una candidatura presidencial por primera vez en la historia, decidimos apoyar a Ricardo Anaya que tenía señalamientos, cuestionamientos... entonces se nos fue, es más, nos robó nuestro registro el PAN, se lo entregamos con esta mala decisión", indicó.