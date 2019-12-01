No creo ser candidata a la gubernatura de Querétaro: Liliana San Martín 

Querétaro, Querétaro, 15 de octubre del 2025.- La secretaria del Trabajo en el estado de Querétaro, Liliana San Martín Castillo dio a conocer que descarta buscar la candidatura para la gubernatura del estado en proceso electoral del 2027, luego de que el presidente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Martín Arango García declarará que se podría considerar a una mujer para contender por la titularidad del Poder Ejecutivo.

Reconoció que los líderes del partido serán los encargados de tomar la mejor decisión con base a los perfiles de los militantes de Acción Nacional, y el que sea el más indicado será quien el encabece la boleta para la gubernatura en el 2027.

“No creo que vaya a ser una candidata a la gubernatura, yo creo que primero hay que diferenciar un poco las decisiones del partido; yo soy militante del PAN, yo estoy cierta que el líder panista en el estado tendrá que hacer un análisis de profundo para lo que sea más propicio en estas elecciones”, dijo.

Destacó que en el PAN hay perfiles femeninos capaces de encabezar las boletas electorales, ya que han demostrado con trabajo y dedicación su pasión por el servicio público, y ya no se trata de un tema únicamente de género.

“Confío mucho en esa sensatez, confío en esos liderazgos que hay en el estado, y si hay algo que puedo sobresaltar, es que hoy las mujeres estamos destacando, no por el tema de género, sino por el tema de capacidades y creo que esa selección de perfiles tiene que ver lucho con el tema de capacidad”.

Agradeció ser considerada como una carta pujante para encabezar la boleta electoral en el 2027, sin embargo, ahora está enfocada en el encargo que tiene en la Secretaría del Trabajo, por lo que se mantendrá al frente de esta dependencia.

“Yo siempre lo he dicho, estoy muy agradecida de ser considerada, pero hoy mi ocupación en esta dependencia que es constante y muy dinámica, sigue presente aquí, aquí está mi mirada y aquí está mi ejercicio”.

Al ser cuestionada sobre sus intereses políticos por el municipio de San Juan del Z Río, expresó que es el lugar donde vive y le gustaría ver crecer a su hijo, así que desea que esta demarcación continúe siendo un centro de desarrollo, para el bienestar las familias sanjuanenses.

“San Juan del Río es un municipio que quiero mucho particularmente porque vivió ahí, porque mi hijo nació ahí, porque visualizo que ambos crezcamos ahí ñ, y por qué también creo que San Juan del Río tiene un alto potencial de desarrollo, todavía hay mucho que hacer por San Juan del Río”