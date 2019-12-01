“No cederemos a presiones, actuaremos conforme a la ley”: alcalde Juan Miguel Ramírez sobre conflicto con jubilados en Celaya, Guanajuato

Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 17 de Octubre de 2025 a las 15:34:46

Celaya, Guanajuato, a 17 de octubre de 2025.- El presidente municipal de Celaya, Juan Miguel Ramírez Sánchez, fijó su postura ante el plantón que mantienen jubilados y pensionados del municipio, quienes exigen el pago de diversas prestaciones como canasta navideña, fondo de ahorro, aguinaldo de 55 días, apoyo funerario, gastos médicos al 100 por ciento y seguro de vida, entre otros.

El alcalde afirmó que su administración no cederá a presiones y esperará que las autoridades laborales determinen lo que legalmente corresponda.

“Nosotros ya les contestamos por escrito, y les hemos dicho desde el principio que todo debe hacerse conforme a la ley. Si la autoridad determina que tienen derecho, con mucho gusto se les pagará, pero si no hay una justificación jurídica, no podemos otorgarles lo que piden”, expresó.

Ramírez Sánchez explicó que durante meses se ha dialogado con la asociación de jubilados, sin embargo, las negociaciones se han roto en varias ocasiones.

“Hemos tenido varias mesas de trabajo, incluso con el gobierno del Estado, pero ellos rompieron las pláticas. Esta respuesta no es producto de una imposición, sino del análisis jurídico que nos respalda”, sostuvo.

El edil precisó que, tras un estudio a fondo de los dictámenes de jubilación, se detectaron pagos irregulares y prestaciones no contempladas en los reglamentos municipales, por lo que se busca “ordenar” la nómina bajo parámetros legales.

“Detectamos que en algunos casos se pagaron conceptos no justificados. La ley es clara: solo podemos hacer lo que el marco legal permite. Si pagamos sin soporte, se incurre en responsabilidades administrativas”, explicó.

Enfatizó que su gobierno respetará las pensiones y derechos legalmente adquiridos, pero no autorizará pagos fuera de la norma.

“Todos los jubilados tienen derecho a su pensión, eso es incuestionable. Pero las prestaciones no son un derecho adquirido si no están en su dictamen o en las condiciones generales de trabajo. A quienes sí las tengan, se les seguirán respetando al 100 por ciento”, afirmó.

Finalmente, el alcalde lamentó que el plantón mantenga bloqueado el acceso a la Presidencia Municipal, afectando la operación y la atención a la ciudadanía.

“No vamos a usar la fuerza pública; respetamos su derecho a manifestarse. Pero también pido que reflexionen, porque esta situación afecta a los trabajadores y a los ciudadanos que necesitan hacer sus trámites. La solución está en la vía legal, no en la presión”, concluyó.