No buscaré la candidatura a la gubernatura: Marco del Prete 

Querétaro, Querétaro, a 22 de enero 2026.- A través de un comunicado, el secretario de Desarrollo Sustentable en el estado de Querétaro, Marco Antonio del Prete Tercero informó que está enfocado en generar resultados positivos en el cargo que representa, por lo que no buscará la candidatura a la gubernatura en el proceso electoral del 2027.

El funcionario explicó que, aunque en los últimos meses su nombre ha sido mencionado como una posible opción rumbo a la gubernatura, su decisión responde a una reflexión personal y política basada en la responsabilidad y el enfoque en resultados para el estado.

“Por eso, hoy quiero comunicar una decisión tomada con serenidad, convicción y visión de largo plazo: no buscaré la candidatura a la gubernatura. Se trata de una decisión consciente para no distraerme y seguir concentrado en lo que hoy es prioritario: cumplirle a Querétaro”, escribió en el comunicado.

Marco del Prete subrayó que continuará desempeñándose de tiempo completo como titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, impulsando proyectos que fortalezcan la inversión, el empleo y el crecimiento económico de la entidad, bajo la encomienda del gobernador Mauricio Kuri González.

“Seguiré entregado de tiempo completo a mi responsabilidad como Secretario de Desarrollo Sustentable, misma que me confió el gobernador, Mauricio Kuri, impulsando la inversión, el empleo, la prosperidad y el crecimiento con orden, con visión y con resultados".

Asimismo, dejó en claro que respetará los tiempos que marca la ley electoral y que, llegado el momento, respaldará al Partido Acción Nacional en los distintos procesos electorales, sin descuidar su labor en el gobierno estatal.

“Cuando lleguen los tiempos que marca la ley, y con absoluto respeto a la legalidad electoral, acompañaré y apoyaré con convicción a la candidata o candidato del Partido Acción Nacional a la Gubernatura, a las alcaldías y diputaciones, como siempre lo he hecho; con lealtad, con responsabilidad y sin descuidar ni un solo día la tarea que hoy desempeño".

Finalmente, reiteró su respaldo al proyecto que encabeza el gobernador Mauricio Kuri, al asegurar que Querétaro cuenta con rumbo, liderazgo y resultados, los cuales, dijo, deben fortalecerse desde el trabajo diario y la congruencia en el ejercicio público.