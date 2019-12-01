No abonaremos a debate estéril, afirma Jesús Mora sobre críticas de Morón

No abonaremos a debate estéril, afirma Jesús Mora sobre críticas de Morón
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 19 de Octubre de 2026 a las 13:45:01
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Morelia, Michoacán, a 19 de octubre del 2026.- El dirigente estatal de Morena, Jesús Mora González, afirmó que no abonará a lo que calificó como un “debate estéril”, tras las diversas críticas que hace el grupo político encabezado por el senador Raúl Morón Orozco; recalcó que todos los morenistas se ven entre ellos como compañeros de lucha y no como adversarios o enemigos.

En conferencia de prensa, el líder estatal señaló que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es quien determina si es necesario proceder tras las declaraciones de algún actor político. Por ello, recalcó que es una responsabilidad individual las expresiones que se realizan. 

“Bien dicen que la ropa sucia se lava en casa y en este sentido serán nuestros propios órganos de dirección del partido los que nos convoquen y hagan llamados para que cuando se exprese algo, pues tenga sustento y fundamento”.

Señaló que se respaldan los trabajos que encabeza el coordinador estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, Carlos Torres Piña. Reconoció que existe un debate interno pero, dijo, eso no limita al Movimiento de Regeneración Nacional, pues consideró natural que al ser amplio, hombres y mujeres expresan sus puntos de vista.

Jesús Mora destacó que dichas expresiones también forman parte de la convivencia democrática y la pluralidad de ideas al interior del partido, pero reiteró que cada persona será responsable de sus propias declaraciones y los procesos que pueda tomar la comisión antes citada.

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