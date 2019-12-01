Ninguna candidatura del PAN está "reservada" para el 2027: Dirigente Nacional

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 16 de Abril de 2026 a las 12:44:13

Morelia, Michoacán, a 16 de abril de 2026.- Las candidaturas a puestos de elección para el 2027 "no están reservadas", aseguró Jorge Romero Herrera, dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN).

En rueda de prensa durante su visita a la capital michoacana, y previo al nombramiento de Alfonso Martínez Alcázar, edil de Morelia, como Coordinador Estatal del Cambio y la Defensa de la Familia por el PAN, el líder albiazul reiteró la convocatoria al registro ciudadano en su proceso de elección de abanderados.

"Por supuesto que estamos abriendo nuestras candidaturas, ninguna está pre-reservada", comentó, y aprovechó para apuntar que el edil moreliano trabajará en todo el estado con el objetivo de generar "unidad y camino de cambio para Michoacán".

Dijo desconocer si su principal perfil a la gubernatura, Alfonso Martínez Alcázar, ya se registró como aspirante.

Respecto a los registros, dijo que al momento van 7 mil inscritos en todo el país, de los cuales 200 corresponden a Michoacán; agregó que se extenderá el plazo de inscripción.

A las 17:45 de este jueves, los panistas tienen prevista una caminata que partirá de la fuente de las Tarascas y, posteriormente, a las 18:00 horas, se llevará a cabo la toma de protesta del Coordinador del Cambio en Michoacán, en la Plaza José María Morelos.