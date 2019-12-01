¡Niñas y niños entran gratis al Zoológico de Morelia este Día de Reyes!

¡Niñas y niños entran gratis al Zoológico de Morelia este Día de Reyes!
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Enero de 2026 a las 19:46:47
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 5 de enero de 2026.- El Zoológico de Morelia anuncia entrada gratuita para niñas y niños este 6 de enero, como parte de un programa especial de actividades y sorpresas para celebrar el Día de Reyes en un ambiente familiar.

El director del recinto, Julio César Medina Ávila, detalló que esta promoción aplica únicamente para la entrada general al parque y no es válida para paquetes de atracciones ni grupos.

Además, informó que a las 13:00 horas se llevará a cabo un espectáculo de K-pop en el Teatro Monarca, a cargo del grupo Once Upon A Time, quienes ofrecerán un show lleno de energía y color para que las familias disfruten de este día tan especial.

De igual forma, el payaso Chepillín se presentará a las 15:00 horas en el mismo recinto, garantizando risas y diversión para chicos y grandes. El director destacó que ambas actividades serán totalmente gratuitas.

Asimismo, los Reyes Magos estarán de visita en el Zoológico de Morelia para despedirse de las niñas y niños, recordándoles que la verdadera magia vive en sus corazones, por lo que el parque invita a las familias a vivir un día lleno de alegría en un espacio dedicado a la conservación y al aprendizaje.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Localizan cadáver desmembrado en las inmediaciones de la carretera Morelia-Uriangato de Cuitzeo, Michoacán 
Sujeto última a tiros a su mamá en la localidad de Arroyo Colorado de la tenencia de Santiago Undameo de Morelia, Michoacán; el homicida fue detenido
Sigue prohibida la venta de pirotecnia en los mercados del municipio de Querétaro: Francisco Ramírez
Muere hombre atropellado y lo abandonan a su suerte en Apatzingán, Michoacán 
Más información de la categoria
Militares cubanos de élite cuidaban a Maduro: 32 murieron en operativo de EEUU y queda al descubierto quién sostenía al régimen 
Denuncian choferes de transporte municipal de Querétaro despidos injustificados 
PRI Michoacán: Memo Valencia Expone Busto de Hipólito Mora y Denuncia
Barragán el puntero a la alcaldía de Morelia en 2027
Comentarios