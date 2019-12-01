Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2026 a las 18:31:13

Morelia, Michoacán, 17 de noviembre de 2026.- Las niñas y los niños de Morelia todavía tienen oportunidad de participar en el Concurso Municipal de Dibujo Infantil “Morelia, una ciudad con derechos”. A través de un video, la Síndica Infantil, Fernanda Estrada Morales, hizo una invitación a las infancias del municipio para que compartan su creatividad y expresen, mediante sus dibujos, cómo imaginan una ciudad donde se respeten los derechos humanos.

“Si les gusta tanto dibujar como a mí, los invito a participar”, expresó Fernanda, al recordar que la convocatoria está dirigida a niñas y niños de entre 6 y 12 años que vivan en Morelia y que tienen hasta el próximo 30 de noviembre para entregar sus trabajos.

Esta iniciativa se realiza en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos y busca promover la participación de las infancias, brindándoles un espacio para expresar su visión sobre temas como la igualdad, la educación, la salud y el respeto a los derechos de todas las personas.

De acuerdo con las bases, cada participante podrá presentar un dibujo en hoja tamaño carta, con técnica libre. No se aceptarán trabajos elaborados mediante herramientas digitales o inteligencia artificial.

El concurso contempla premios económicos de 3 mil, 2 mil y mil pesos para quienes obtengan el primero, segundo y tercer lugar, respectivamente, además de un reconocimiento. La ceremonia de premiación se llevará a cabo el próximo 10 de diciembre de 2026.

Los dibujos podrán entregarse hasta el 30 de noviembre en cualquiera de las siguientes sedes:

• Sindicatura del Ayuntamiento

• Colegio de Morelia

• Ludoteca del Bosque

• SPOT Villas del Pedregal

• Cabina de Lectura SECULTURA

Finalmente, se invita a madres, padres de familia y tutores a consultar las bases y motivar a las niñas y los niños a participar en esta actividad que reconoce su creatividad y les permite expresar sus ideas sobre la ciudad en la que quieren vivir.

La convocatoria completa puede consultarse en el portal oficial del Ayuntamiento de Morelia: www.morelia.gob.mx.