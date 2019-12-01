Niñas y niños de la primaria Artilleros se suman al cuidado del agua

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Octubre de 2026 a las 11:09:09

Morelia, Michoacán; 29 de octubre de 2026.- Como parte de las acciones permanentes para fomentar la cultura del agua entre las nuevas generaciones, el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas) continúa llevando el programa Guardianes del Agua a distintas instituciones educativas de la capital michoacana.

En esta ocasión, las actividades se realizaron con las niñas y los niños de la escuela primaria Artilleros.

A través de dinámicas y actividades educativas, las y los estudiantes fortalecieron sus conocimientos sobre la importancia del agua, su uso responsable y la necesidad de adoptar hábitos que contribuyan a su cuidado tanto en la escuela como en el hogar.

El director general del Ooapas, Adolfo Torres Ramírez, destacó que la educación ambiental desde la infancia es fundamental para construir un futuro más consciente y responsable con los recursos naturales.

“Con Guardianes del Agua buscamos que nuestras niñas y niños no solamente aprendan la importancia de cuidar este recurso, sino que se conviertan en pequeños agentes de cambio, capaces de compartir lo aprendido con sus familias y comunidades".

"Cada acción cuenta y, si formamos hoy una generación comprometida con el agua, estaremos construyendo un mejor futuro para Morelia”, añadió.

Estas acciones forman parte del Gobierno de Morelia encabezado por el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, para promover la conciencia ambiental y el cuidado de los recursos naturales entre las y los morelianos.