Niega Enrique Mireles haber llamado a la violencia para marcha de la “Generación Z”

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 18 de noviembre de 2025.- Tras haber sido señalado en la conferencia mañanera de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el pasado 13 de noviembre, de ser uno de los organizadores de la denominada marcha de la “Generación Z”, el vocero del comité estatal del Partido Acción Nacional, Enrique Mireles, negó que haya hecho un llamado a la violencia.

“Queda claro que contrario a lo que pretenden desde Palacio Nacional, lejos de callarnos, nos impulsan a seguir levantando la voz, porque todo lo que se vivió la semana pasada fueron señalamientos que además de falsos fueron cuestiones que no podemos permitir en un pais que presume la libertad de expresión”, dijo.

Mencionó que los ciudadanos que alzaron la voz sufrieron de doxeo y señalamientos desde la principal tribuna del país que es la conferencia mañanera.

“No hay una sola prueba que yo haya incitado a la violencia en ningún momento, ni tampoco convocado a una marcha de manera violenta el pasado fin de semana y la prueba es que ahí estuve el pasado fin de semana como un ciudadano más en Querétaro”.

Al ser señalado como organizador de la marcha del pasado sábado y vinculados con empresas extranjeras afirmó que es un intento por deslegitimar la movilización ciudadana del pasado fin de semana.