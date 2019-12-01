Nicolaitas participarán en el Congreso Internacional del Verano de la Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico

Morelia, Michoacán, a 25 de agosto de 2025.- 38 estudiantes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) participarán en el XXX Congreso Internacional del Verano de la Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico en donde compartirán con jóvenes de diversos países los proyectos realizados durante sus estancias de investigación.

En este sentido, la rectora Yarabí Ávila González, reconoció a las y los alumnos que optaron por aprovechar sus vacaciones para seguirse preparando, tras reiterar que su administración continuará apoyando de manera decidida la ciencia y la tecnología que son parte fundamental del desarrollo.

“En este periodo hemos lanzado dos convocatoria dirigidas a nuestras y nuestros estudiantes para financiar proyectos de investigación, en donde se ha contado con una importante respuesta, vamos a seguir impulsando a las futuras científicas y científicos nicolaitas”, apuntó.

Por su parte, el coordinador de la Investigación Científica, Jaime Espino Valencia, precisó que, durante el presente año en el Programa Interinstitucional para el Fortalecimiento de la Investigación y el Posgrado del Pacífico también conocido como “Programa Delfín” participaron alrededor de 200 alumnas y alumnos de la UMSNH, 100 de los cuales realizaron estancias de investigación en la propia Universidad Michoacana y una cantidad similar en instituciones educativas de diversos estados y del extranjero, de manera específica en Colombia.

Precisó que, en la edición número 30 del Congreso Internacional, 38 jóvenes estarán representando a la UMSNH en el evento que se desarrollará del 26 al 30 de agosto en Nuevo Vallarta, Nayarit, quienes compartirán sus trabajos, luego de que pasaron por un proceso de revisión por parte del Comité Organizador.

“La intención es que ellos presenten sus proyectos pero que además socialicen con otros alumnos de diferentes países que desarrollaron actividades en el Verano Científico también”.

El funcionario indicó que en este evento se espera la asistencia de cerca de tres mil estudiantes de licenciatura y posgrado de México y de países de la Costa Pacífico, como Estados Unidos, Costa Rica, Brasil y Panamá, por mencionar algunos.

Consideró que este tipo de programas son muy importantes porque se motiva a las y los estudiantes a que desarrollen diferentes habilidades en el ámbito de la investigación, “y sobre todo el interés que ha tenido la rectora Yarabí Ávila es que los alumnos se formen de manera integral en otras actividades, y el que los jóvenes acudan a otra institución les da fortaleza”.

Finalmente, Espino Valencia invitó a las y los nicolaitas a que aprovechen la oportunidad, así como a representar a la Universidad Michoacana con decoro.