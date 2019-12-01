Necesario impulsar vocaciones científicas y tecnológicas: Enrique Sosa 

Querétaro, Qro., 17 de abril de 2026.- Con la intención de sembrar vocaciones que permitan al estado seguir destacando en el ámbito aeroespacial y tecnológico Enrique Sosa Gutiérrez, rector de la Universidad Aeronáutica en Querétaro (UNAQ), subrayó la importancia de acercar a niños y jóvenes al mundo de la ciencia y la tecnología desde edades tempranas.

“En Querétaro hay muchas oportunidades para que los jóvenes se desarrollen, y es fundamental exponerlos desde pequeños a este mundo. Hoy estamos viendo jóvenes triunfar en todo el mundo”.

Destacó los logros recientes de estudiantes de la UNAQ, quienes han competido con proyectos de alto nivel: un robot premiado por la NASA frente a universidades internacionales, satélites presentados en competencias en Estados Unidos y rovers eléctricos que pronto participarán en certámenes internacionales. “El nivel tecnológico de nuestros jóvenes es extraordinario, comparable con los mejores del mundo cuando se la creen”.

Enfatizó que el 100 por ciento de los egresados de la universidad logra insertarse en empleos de calidad dentro del sector de ciencia y tecnología, y más del 80 por ciento se integra a empresas aeronáuticas de talla mundial como Safran, General Electric Aerospace, Airbus y Bombardier, instaladas en Querétaro.

Reconoció el respaldo del gobierno estatal en la inversión hacia la juventud, lo que ha permitido desarrollar nuevas capacidades y consolidar a la entidad como un polo de talento y tecnología. “Siempre se agradece ese esfuerzo, porque regresa en beneficios para la sociedad”,