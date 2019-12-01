Necesario, gobierno de continuidad también en Michoacán, afirma gobernador

Morelia, Michoacán, a 02 de febrero del 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla afirmó que en Michoacán es necesario un gobierno de continuidad, de la misma manera que ocurrió en el gobierno federal con la transición entre Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo. Enfatizó, es importante seguir con políticas y proyectos desde la visión 4T.

A poco más de un año de que se lleven a cabo las elecciones del 2027, el mandatario estatal consideró necesario contar con un gobierno de izquierda que dé seguimiento a temas de movilidad, derechos indígenas, la educación como principio elemental del crecimiento del país (becas, ordenamiento en plazas), pues son los pilares de los gobiernos de la 4T, dijo.

Nosotros tenemos de qué presumir en todo lo que se ha acertado en el país, mencionó; en este sentido, señaló que su gobierno seguirá con los trabajos en base al plan de gobierno que se tiene desde que asumió la gubernatura, por ejemplo, el gobierno digital, implementado luego de que Claudia Sheinbaum lo hizo en la CDMX cuando fue Jefa de Gobierno.

La derecha es un proyecto muy distinto a la visión humanista de la izquierda encabezada por Morena, pero eso ya se verá cuando empiecen las campañas, sentenció Ramírez Bedolla.