Necesario fortalecer policías municipales, no desaparecerlas: Alfonso Martínez Alcázar

Morelia, Michoacán; 15 de julio de 2026.- La desaparición de las policías municipales, no resuelve el problema de inseguridad que padece todo el país; la solución está en depurar todas las fuerzas policiacas, fortalecerlas y que cada quién haga lo que le corresponde, señaló el Presidente de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar.

A pregunta expresa, el alcalde mencionó que durante mucho tiempo no se ha entendido que la seguridad se resuelve desde abajo. Es decir, incentivar primero a las corporaciones locales, y así ir mejorando las instituciones estatales y luego las federales, ya que “no que no es desapareciendo las policías municipales, sino al revés”.

Alfonso Martínez, indicó que el primer paso es depurar todas las instituciones de seguridad para dejar únicamente a los buenos elementos; lo siguiente es que cada quién haga su trabajo, delegando los delitos de alto impacto a la federación y al estado, y el resto a los municipios; y por último, fortalecer a las corporaciones de los municipios, pues solo así, se garantiza el Estado de Derecho.

Indicó que en el caso de Morelia, los resultados nacionales en materia turística obedecen a un trabajo de 10 años en cuestión de seguridad, concretamente en la Policía Morelia. Mencionó que en el caso de las localidades con menos de 150 mil habitantes estaría justificado un mando unificado, pero en el resto, no.

El Alcalde, Alfonso Martínez, destacó que no solamente las policías municipales son las que están coludidas, debido a que hay pruebas de que fuerzas federales, estatales, fiscalías y gobiernos, tienen relación con la delincuencia. Agregó que si la solución fuera desaparecerlas, entonces tendrían que desaparecer todo, incluso los Poderes, pero la respuesta sigue siendo apoyar a los municipios.