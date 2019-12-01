Necesaria atención psicológica para acumuladores de perros y gatos: IMPA

Necesaria atención psicológica para acumuladores de perros y gatos: IMPA
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 18 de Diciembre de 2025 a las 19:04:19
Morelia, Michoacán, a 18 de diciembre de 2025.- Acumuladores de especies caninas y felinas deben recibir atención psicológica para evitar la reincidencia, señaló Minerva Bautista Gómez, directora del Instituto Moreliano de Protección Animal (IMPA).

La directora indicó que en lo que va del año se han reportado siete casos de acumuladores en la capital michoacana.

Además de la supervisión judicial, la directora del IMPA señaló que la Unidad de Investigación de Maltrato Animal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) debe tener un papel activo en la canalización de apoyo especializado para estos individuos.

Bautista Gómez enfatizó que la acumulación de animales, en muchos casos, obedece a problemas de salud mental que requieren tratamiento específico y si solo se procede al retiro de los animales sin asegurar un apoyo psicológico continuo, el patrón de acumulación se repetirá inevitablemente en el futuro, sin importar dónde resida la persona.

Subrayó que la intervención de las autoridades de la FGE se limita actualmente al rescate de los animales. De hecho, la funcionaria lamentó que la Fiscalía no brinda apoyo de alimentación para las especies caninas que canalizan al IMPA, ni tampoco permite que el Instituto proceda con la esterilización de los mismos.

Noventa Grados
