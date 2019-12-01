Municipio de Querétaro implementa filtros para desviar transporte pesado de Bernardo Quintana hacia la carretera 57

Santiago de Querétaro, Qro., 15 de julio de 2026.- El secretario de Movilidad del municipio de Querétaro, Pedro Ángeles Luján, recomendó a los automovilistas evitar, en la medida de lo posible, transitar por Bernardo Quintana y utilizar vías alternas como la carretera federal 57, avenida Constituyentes, Calzada de los Arcos, avenida Universidad y avenida Corregidora.

Recordó que desde el pasado sábado se instalaron puntos de control en el cruce de Bernardo Quintana con la Avenida Zaragoza para desviar el tráfico pesado que únicamente va de paso.

"Aproximadamente hemos podido reducir un 60 por cineto del transporte pesado que cruzaba por aquí. El otro 40 por ciento corresponde a camiones requeridos por la misma obra para traer y retirar materiales, así como unidades destinadas a centros de abastecimiento locales, cuyo flujo no podemos cortar".

Reconoció que estos desvíos y el uso de vías alternas han provocado un cambio drástico en el tránsito del Boulevard Bernardo Quintana, es decir, del aforo habitual de 150 mil vehículos diarios, la circulación en la zona afectada por las obras del Tren México-Querétaro ha registrado una reducción del 60 por ciento lo que equivale a unos 90 mil carros diarios.

Detalló que esta importante disminución también se ha logrado en el transporte de carga pesada gracias a un operativo de filtrado dinámico. Sin embargo, aclaró que se mantendrán las facilidades necesarias para no estrangular el abasto comercial de la zona.

Aseveró que para mitigar el impacto, la dependencia municipal ya se encuentra socializando y recomendando a estos centros de distribución modificar sus horarios de carga y descarga hacia horas de menor conflicto vial.

Explicó que para quienes provienen de La Cañada (Carretera Estatal 200), la ruta sugerida es ingresar por Emiliano Zapata, continuar por Avenida del Ferrocarril y salir por Emeterio González para reincorporarse adelante de la zona de obra.

Por ello invitó a la ciudadanía a salir al menos 20 minutos antes de su horario habitual, utilizar plataformas digitales como Waze y Google Maps y seguir las actualizaciones en la cuenta oficial @obrasrencro o sintonizar las transmisiones de tráfico en tiempo real a través de ameq.live.

Señaló que, al transitar por la zona de obras, se exhorta a los conductores a no detenerse a observar los trabajos para evitar el "efecto mirón" y no retrasar el flujo de los demás automovilistas.

Precisó las horas pico de mayor congestionamiento detectadas en el sentido sur-norte de 7:30 a 9:00 horas y por la tarde de las 16:30 a 19:30 horas.

“Durante estos periodos, los tiempos de traslado promedio para cruzar la zona han oscilado entre los 10 y los 8 minutos, una mejora respecto al arranque de las obras”.

Acceso directo y sin trámites para proveedores de comercios y restaurantes

Ante las inquietudes expresadas por la Cámara de Comercio local respecto al ingreso de insumos y mercancías para los restaurantes y negocios de la zona, Ángeles Luján aclaró que no se requerirá ningún trámite o permiso especial por establecimiento.

Refirió que los proveedores únicamente deberán comprobar ante el personal del filtro que se dirigen a un local comercial específico de la zona para que se les permita el acceso inmediato.

“Como única condición, se les pide realizar la carga y descarga de mercancías estrictamente dentro de los predios de los comercios y queda estrictamente prohibido estacionarse o detenerse obstruyendo los carriles habilitados de la vialidad para no entorpecer el tránsito”.